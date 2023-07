Bike: Naturosa Ragusa impegnata a Darfo Boario Terme e con il trofeo Coni 2023 Team Relay

I ciclisti della squadra Naturosa Bike & Co. di Ragusa hanno recentemente partecipato alle competizioni delle categorie giovanili Esordienti durante i campionati italiani su strada svoltisi a Darfo Boario Terme. È stata un’esperienza significativa per gli atleti del team guidato dal presidente Giuseppe Nascondiglio, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con un ambiente completamente nuovo. Vincenzo Giannetti e Lorenzo Polizzi, in particolare, sono stati convocati dalla federazione per rappresentare la Sicilia. Nonostante il grande onore, entrambi gli atleti, sfortunatamente, non sono riusciti a completare la gara a causa di una caduta che li ha costretti al ritiro.

Inoltre, gli altri giovani atleti della squadra ragusana sono stati impegnati nella fase regionale del trofeo Coni 2023 Team Relay, dimostrando ancora una volta le loro capacità. Paolo Alì e Andrea Nascondiglio sono riusciti a superare le prime qualifiche ma si sono fermati alle semifinali. Nonostante le difficoltà incontrate, il presidente Nascondiglio commenta che l’esperienza accumulata sarà utile per il futuro e che l’obiettivo principale sarà trasformare gli eventi negativi in opportunità. La squadra è determinata a superare queste sfide e a trarne vantaggio per crescere e progredire.