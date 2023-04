Bike: Naturosa Ragusa di scena a Gela e ad Alberobello con risultati interessanti

Giornata impegnativa, quella di domenica scorsa, per gli atleti della Naturosa Bike & Co. Ragusa che sono stati impegnati su più fronti nell’ambito delle varie competizioni Xc. In particolare, Giovanni Distefano e Aurora Distefano sono stati di scena in Puglia, ad Alberobello. Buona la prestazione di Aurora mentre Giovanni è stato costretto al ritiro.

A Gela, invece, il gruppo, accompagnato da Daniele Farnisi, ha visto impegnati Gabriele Spata tra gli Allievi, Nicolas e Leonardo Tumino tra gli Esordienti secondo anno: sono riusciti a conquistare rispettivamente il quinto e il sesto posto. Nella categoria Esordienti primo anno, invece, da registrare l’ottimo successo conquistato da Lorenzo Polizzi, seguito dal compagno di squadra Vincenzo Giannetti. Purtroppo, è da segnalare anche una caduta per Federico Occhipinti.

“I risultati maturati, comunque – chiarisce il presidente del sodalizio ibleo, Giuseppe Nascondiglio – ci hanno consentito di prendere la Coppa come prima società classificata. Avevamo avuto pure la possibilità di ospitare a Ragusa la prima prova di Coppa Sicilia per i Giovanissimi. Ma siamo stati bloccati a causa del maltempo. Pazienza, ci rifaremo. Intanto, però, complimenti a tutti per i successi ottenuti”.