Bike: Naturosa Bike & Co. Ragusa valorizza i talenti in erba. Allenamenti più intensi

La scuola di ciclismo Naturosa Bike & Co. Ragusa sta proseguendo, in questi giorni, la propria attività di allenamento, sfruttando gli spazi del campo di viale Europa che sorge in prossimità della chiesa di San Pio X. Spazi che sono stati messi già da tempo a disposizione dalla stessa parrocchia.

“Per questo motivo – sottolinea il presidente del sodalizio ibleo, Giuseppe Nascondiglio – continuiamo a ringraziare il parroco, il sacerdote Franco Ottone, per la lungimiranza che ha avuto nel sostenere il nostro progetto.

Siamo convinti che solo in questo modo, solo, cioè, investendo sui più giovani, ci sarà l’opportunità di garantire un futuro interessante a questa realtà che risulta essere sempre più in espansione anche perché abbiamo cercato di curarla sotto ogni aspetto, a cominciare dal reclutamento di tecnici all’altezza della situazione, in grado di rispondere alle variegate esigenze che si registrano di volta in volta. Abbiamo la necessità di predisporre allenamenti mirati che ci consentano di resistere su livelli alti nel contesto di una stagione molto dura come quella che da qui a qualche giorno saremo chiamati ad affrontare”.