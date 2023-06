Bike: l’Almo Nial Nizzoli si conferma protagonista sulle strade siciliane

L’Almo Nial Nizzoli sempre protagonista sulle strade della Sicilia. E’ accaduto anche a Napola, nel Trapanese, con Gabriele Tirendi che, espressione del Gsd D’Aquila, nella categoria Esordienti secondo anno, è riuscito a conquistare un importante secondo posto. Un piazzamento che, tra l’altro, sta pure stretto visto che l’alfiere del sodalizio monterossano-emiliano era riuscito ad andare in fuga per decine di chilometri salvo poi essere ripreso proprio nelle battute finali.

Un secondo posto che, comunque, soddisfa la società del patron Nizzoli i cui componenti, tra l’altro, il giorno dopo hanno partecipato a Palermo al campionato regionale crono facendo registrare il quarto posto di Luca Brancato tra gli Allievi e il quinto di Andrea Tirendi, sempre nella stessa categoria. Per quanto concerne la categoria Esordienti, poi, ancora Gabriele Tirendi in evidenza con il terzo posto.

“Sono prestazioni – afferma Giuseppe D’Aquila dell’Almo Nial Nizzoli – che ci preparano in vista dei campionati italiani in cui proveremo a dire la nostra. Dobbiamo, ovviamente, lavorare bene, ancora di più, e pensare che quella dei campionati italiani sarà una opportunità da non perdere per i nostri ragazzi. Noi ci crediamo e ci stiamo sperimentando al meglio in questo contesto, sapendo che abbiamo la possibilità di crescere ulteriormente”.