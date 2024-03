Bike: il 20 febbraio prima prova di Coppa Sicilia per l’Abiomed Bike & Co. Ragusa di scena a Caltanissetta

Si parte. E’ in programma domani, domenica 20 febbraio, la prima prova di Coppa Sicilia di mountain bike. Si correrà, infatti, la terza edizione della Xco Città di Caltanissetta. Dopo avere sostenuto i test funzionali, che hanno permesso allo staff tecnico di raccogliere le valutazioni necessarie per consentire agli atleti di affrontare la fase d’avvio della nuova stagione, i corridori dell’Abiomed Bike & Co. Ragusa si rituffano di nuovo nelle fasi più concitate della stagione.

Saranno di scena, nelle varie categorie, Erika Boscarino, Anastasia Micieli, Alessia Micieli, Peppino Cilia, Gabriele Spata, Giada Nascondiglio, Leonardo Tumino, Lorenzo Vitale, Giovanni Distefano, Flavio Schembari, Federica Occhipinti, Cristian Cascone e Saro Criscione “Nulla, durante quest’anno – sottolineano dallo staff tecnico del sodalizio ragusano – è stato lasciato al caso. Stiamo cercando di dimostrare che, anche attraverso la programmazione, si possono raggiungere risultati di un certo tipo.

Vogliamo proseguire lungo la stessa falsa riga di questa primissima parte della stagione cercando di dimostrare sino in fondo, agli altri ma soprattutto a noi stessi, che possiamo superare i nostri limiti. I bikers che scenderanno in pista domani hanno grande voglia di maturare e questo è un elemento importante che ci consente di guardare avanti con la massima fiducia. Siamo consapevoli, proprio per tutti questi motivi, che si potrà arrivare lontano e ci stiamo spendendo al fine di garantire il raggiungimento di nuovi traguardi a tutti i nostri ragazzi”.

