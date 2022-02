Bike: buona la prima domenica scorsa a Caltanissetta per l’Abiomed Bike & Co. Ragusa

Prima prova di Coppa Sicilia mountain bike Xco a Caltanissetta, valevole come Top Class, e subito Abiomed Bike & Co. Ragusa protagonista. Domenica scorsa, gli atleti del sodalizio ibleo presieduto da Peppe Nascondiglio hanno dominato la categoria Esordienti donne vincendo con Alessia Micieli e piazzando al secondo e quarto posto Giada Nascondiglio ed Erika Boscarino.

Fra le donne Allieve, sale sul secondo gradino del podio Anastasia Miceli, mentre fra le donne U23 Federica Occhipinti, grazie a un’ottima partenza, sorprende tutte le avversarie e arriva solitaria al traguardo: prima donna assoluta in gara. Nelle categorie maschili, promettente avvio tra gli agonisti di Leonardo Tumino che si piazza all’ottavo posto fra gli esordienti, seguito dalle buone prestazioni di Saro Criscione, Cristian Cascone, Peppino Cilia e Lorenzo Vitale.

Menzione speciale in questo inizio stagionale per Giovanni Distefano che chiude una combattutissima batteria conquistando il secondo posto nel folto gruppo di Allievi, a dimostrazione di una condizione atletica in continua maturazione, mentre i compagni di team Flavio Schembari e Gabriele Spata si piazzano rispettivamente in quindicesima e ventiquattresima posizione.

I direttori sportivi Maurizio Mezzasalma, Sergio Iacono e Maurizio Schembari sono moderatamente soddisfatti: “E’ stata una buona giornata di sport con ottime indicazioni sul livello di preparazione agonistica dei nostri atleti, mettendo in luce quello che già era nelle previsioni da parte di chi aveva dimostrato un tasso tecnico di rilievo e tracciando la giusta strada per la crescita del gruppo. Domenica prossima saremo impegnati nella seconda prova di campionato a Modica, in attesa di poter esordire a marzo a livello nazionale”.