Bike: altri successi per l’Abiomed Bike & Co. Ragusa nella terza prova di Coppa Sicilia svoltasi ieri a Giarre

Altri successi per l’Abiomed Bike & Co. Ragusa. Nella terza prova di Coppa Sicilia Xco, svoltasi a Giarre fra sabbia lavica ed estenuanti salite, i giovani atleti del sodalizio ibleo hanno ottenuto un bottino di successi e piazzamenti di rilievo.

E’ arrivata la terza vittoria assoluta fra le donne di Federica Occhipinti, oltre al tris sul podio delle Esordienti donne, nell’ordine Alessia Micieli, Giada Nascondiglio ed Erika Boscarino e, ancora, il secondo posto fra le allieve di Anastasia Micieli. Nelle categorie maschili, nuovo podio per Giovanni Distefano, terzo classificato e ormai stabilmente fra i migliori e promettenti allievi siciliani.

A ridosso della top ten, fra gli Allievi anche Flavio Schembari mentre Gabriele Spata si è rivelato autore di una buona performance. Fra gli Esordienti, da segnalare la performance di Leonardo Tumino che si piazza in top ten con l’ottavo posto mentre i compagni Peppino Cilia, Saro Criscione, Nicolas Tumino e Lorenzo Vitale si distinguono per tenacia e progressivi segnali di miglioramento. I direttori sportivi Maurizio Mezzasalma e Maurizio Schembari affermano: “L’avvio di questa nuova stagione in Sicilia ci vede vincenti e protagonisti nelle categorie giovanili e questo ci fa ben sperare in vista dei prossimi impegni in campo nazionale.

Durante il prossimo fine settimana saremo impegnati su più fronti con Occhipinti, Distefano e Micieli che, accompagnati dal ds Sergio Iacono, saranno in gara ad Albenga per il Grand Prix italiano d’inverno mentre gli altri giovani del team saranno in competizione a Ficuzza, nel Palermitano, per la quarta prova di Coppa Sicilia. Siamo certi che faremo bene e di potere raccogliere i frutti dei duri allenamenti invernali”.