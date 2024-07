Biagio Pappalardo è un nuovo atleta della Volley Modica

L’Avimecc Modica continua a rafforzare il suo roster per la stagione 2024/2025, aggiungendo Biagio Pappalardo al reparto di seconda linea. Pappalardo, classe 2005, è un giovane libero di 180 cm che arriva dalla Com Cavi Meta Volley Sorrento, portando con sé promettenti prospettive di crescita.

I dirigenti dell’Avimecc Modica descrivono Pappalardo come un acquisto strategico per il presente e il futuro della squadra, riconoscendo le sue qualità e la sua prontezza per competere in un campionato impegnativo come la Serie A3. L’inserimento di Pappalardo nel team, sotto la guida di coach Enzo Distefano e del suo staff, insieme a compagni di esperienza, è visto come un’opportunità per il giovane libero di continuare il suo percorso di crescita.

Il percorso di Pappalardo nel mondo del volley inizia alla Giavì Pedara, per poi proseguire alla Vipe dove vince il titolo regionale di categoria. Successivamente, si trasferisce alla Roomy Catania, ottenendo risultati positivi e prestazioni che gli valgono una convocazione in A3 con la Saturnia Acicastello. Il trasferimento alla Meta Sorrento lo porta a conquistare un quarto posto alle finali nazionali di categoria.

Pappalardo esprime gratitudine verso la Meta Sorrento per la crescita personale e atletica ottenuta negli ultimi due anni, e manifesta grande motivazione e desiderio di migliorare ulteriormente a Modica. Sottolinea l’importanza del ruolo di libero, che richiede lucidità mentale, e si dice entusiasta di poter allenarsi al fianco di Vincenzo Nastasi, un atleta di grande esperienza.

Con una squadra giovane ma esperta in A3, Pappalardo si aspetta una stagione piena di sorprese ed emozioni, con l’obiettivo di vincere e competere al meglio. Saluta i suoi nuovi compagni di squadra e i tifosi del “PalaRizza”, promettendo impegno e dedizione per non deludere la fiducia della dirigenza e dei supporter.

