Ben 27 monete d’argento trovate a Pantelleria

Ventisette monete d’argento sono state scoperte a Pantelleria, in un’area in cui precedentemente erano stati trovati 107 denari d’argento e ancora prima le tre famose teste imperiali di Cesare, Agrippina e Tito. Il gruppo di lavoro guidato dall’archeologo Thomas Schäfer, per l’università tedesca di Tubinga, ha effettuato il ritrovamento durante una campagna di pulizia, restauro e copertura dei saggi dell’Acropoli di Santa Teresa e San Marco. Si tratta di alcune monete in argento di età Repubblicana coniate a Roma, denari la cui datazione, fissata tra il 94 e 74 a.C., è identica a quella del primo ritrovamento.

«Questa scoperta, oltre al valore intrinseco legato ai reperti, offre informazioni preziose per la ricostruzione di accadimenti, contatti commerciali e relazioni politiche che hanno segnato il Mediterraneo in età Repubblicana», afferma l’assessore ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato.

