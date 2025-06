Bellezza ribelle: modelle tra i rifiuti per denunciare l’inciviltà di chi danneggia il territorio

Non un semplice shooting fotografico, ma un manifesto visivo. Una narrazione forte, viscerale, capace di scuotere coscienze e risvegliare responsabilità. È questo il cuore del nuovo progetto realizzato da Ecó Parrucchieri, in collaborazione con le attiviste di Ragusattiva, l’associazione che da anni lotta con determinazione per la tutela del territorio ibleo.

Quattro modelle, quattro donne, quattro volti della stessa lotta: quella per un ambiente più pulito, più giusto, più rispettato. Le immagini, scattate tra cumuli di rifiuti e scenari di degrado, non denunciano soltanto l’abbandono ambientale: celebrano la forza, la dignità e la bellezza consapevole di chi non si arrende.

In ogni scatto c’è un contrasto potente: il volto fiero di chi combatte, accostato a paesaggi feriti dall’incuria. Ma proprio da questo contrasto nasce la speranza.

Il messaggio è chiaro: non basta indignarsi, bisogna agire. E l’azione parte anche da gesti quotidiani – dalla raccolta di un rifiuto alla scelta di prodotti sostenibili – per arrivare a cambiare la cultura.

Perché anche tra i rifiuti può nascere qualcosa di straordinario.

La bellezza del cambiamento.

