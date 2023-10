Basket: Virtus Ragusa impegnata con Capo D’Orlando

Domenica alle 18, presso il PalaPadua, la Virtus si prepara per un incontro importante nel campionato di Serie B Interregionale. La squadra di Recupido si troverà di fronte all’Infodrive Capo d’Orlando, con cui condivide attualmente il primato in classifica a 6 punti. L’allenatore della Virtus sottolinea che, sebbene sia ancora presto nella stagione, questa partita è molto significativa a causa del prestigio delle due squadre coinvolte. Nonostante non sia una sfida decisiva, è un confronto stimolante che sperano di trasformare in un grande spettacolo di pallacanestro, come già accaduto contro Piazza Armerina.

Dopo la vittoria contro il Cus Catania, la Virtus torna a giocare davanti al proprio pubblico in una partita con un pronostico incerto. Capo d’Orlando è considerata una delle favorite nel girone per la profondità del suo roster e la sua tradizione. La strategia per la Virtus sarà concentrarsi sulla difesa, sui rimbalzi e sfruttare i punti deboli dell’avversario per portarli fuori dalla loro zona di comfort. Recupido riconosce che entrambe le squadre hanno lavorato duramente durante la settimana in preparazione per la partita.

Secondo l’allenatore Recupido, l’Infodrive Capo d’Orlando dispone di giocatori di categoria superiore, ma la partita a questo livello si decide nei dettagli. Si aspetta quindi una partita molto intensa, e tatticamente sarà un banco di prova motivante. La squadra si sente pronta, ora è solo questione di scendere in campo e affrontare la sfida con determinazione.

La partita avrà inizio domenica alle 18 presso il PalaPadua, con l’arbitraggio di Barbagallo di Acireale e Puglisi di Acicatena. I botteghini del PalaPadua apriranno alle 17 e la partita sarà trasmessa in diretta streaming su Virtus Channel. Sarà quindi un incontro emozionante da seguire per gli appassionati di basket.