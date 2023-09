Basket: venerdì e sabato il memorial Passalacqua

La squadra di basket femminile Passalacqua Ragusa sta continuando la preparazione precampionato in vista dell’apertura della stagione, con la capitana Laura Spreafico che è tornata dopo la sua convocazione nella nazionale 3×3.

Spreafico si è unita di nuovo alla squadra, mentre Chidom sta cercando di recuperare dalla sua partenza ritardata dovuta a questioni familiari.

C’è attesa per il memorial Passalacqua e il coach esprime la curiosità di vedere come la squadra si comporterà in campo. Anche se riconosce che le gambe potrebbero essere ancora pesanti a causa della preparazione mirata all’inizio del campionato, è entusiasta di affrontare la Dinamo Sassari, una squadra di qualità che ha subito rinnovamenti e parteciperà all’Eurocup.