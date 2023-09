Basket, tre giovani promesse nel roster dell’Olympia Comiso

Tre giovani promesse approdano in prima squadra. Tre ragazzi del vivaio dell’Olympia basket Comiso faranno parte del roster della prima squadra nella stagione che sta per iniziare.

Approda in prima squadra Giuliano Cacciaguerra, guardia, classe 2004 alto 1,82 che nella passata stagione ha disputato il campionato U 19 e ha fatto parte anche della seconda squadra della società che ha gareggiato nel campionato senior di serie D. Insieme a lui, ci sarà anche Aurelio Gjuzi, ala, classe 2005. Anch’egli ha disputato il campionato Under 19, ma ha gareggiato anche in prima squadra, nella serie C Silver. A completare il terzetto ci sarà Giuseppe Rinzivillo, play maker, classe 2005 alto 1,75 anche lui U19 l’anno scorso e protagonista in serie D a Santa Croce Camerina.

Sette giocatori su dodici provengono dal vivaio

I tre giovani disputeranno il nuovo campionato di Serie C Sicilia e Calabria. “Potranno crescere accanto a giocatori più esperti che possono essere da esempio nel gioco e nella vita di atleti – spiegano i dirigenti dell’Olympia – L’appartenenza ad un gruppo affiatato, quale è la grande famiglia Olympia, diventa formativo soprattutto per questi ragazzi che hanno voglia di migliorarsi e di diventare i futuri punti di riferimento della squadra”.

Nel roster dell’Olympia, in questa stagione, ben sette giocatori su dodici provengono dal vivaio della società. Un risultato non da poco che testimonia il grande lavoro della società, da sempre fucina di giovani campioni e di atleti che hanno disputato anche i campionati di categoria superiore, come Giuseppe D’Iapico, che ha giocato anche in società di serie A.