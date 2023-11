Basket, serie C unica. La Multiprestito Comiso affronta il Cus Palermo

Nel Campionato di Serie C Unica di pallacanestro (Sicilia e Calabria, la Multiprestito Comiso affronterà domenica prossima il CUS Palermo. Entrambe le squadre sono al secondo posto in classifica, a pari merito. Entrambe, su quattro gare disputate, vantano tre vittorie e una sola sconfitta. La sfida appare dunque un momento decisivo che, pur se all’inizio del campionato, può imprimere una svolta. Il coach Massimiliano Farruggio e i suoi ragazzi sono determinati a voltare pagina dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Giarre: “Conosciamo bene il Palermo e sarà fondamentale l’approccio mentale con la partita. Abbiamo lavorato molto sugli sbagli commessi a Giarre ma nel contempo ho avuto conferma del valore dei miei giocatori, la loro determinazione ed il loro essere squadra. Dovremo avere il massimo di concentrazione e determinazione, ma confido molto anche sul supporto dei nostri tifosi, che non è mai mancato e che domenica prossima sarà davvero molto importante”.

Novembre un mese decisivo

Dopo la gara casalinga contro il Palermo, la Multiprestito Comiso è attesa da alcune sfide importanti che potranno chiarire quali siano le reali possibilità della squadra nel campionato di serie C unica. Dopo il Palermo, infatti, ci sarà la difficile trasferta in casa della capolista Invicta Caltanissetta (domenica 12 novembre) e poi la partita in casa contro Basket Academy Catanzaro (domenica 19 novembre). Novembre sarà dunque un mese importante.

“Il salto di categoria – prosegue Farruggio – ci ha proiettato in una competizione di alto valore con squadre di spessore che dovranno essere affrontate sempre con la giusta cattiveria agonistica e mentale. Dobbiamo prendere consapevolezza che tutte le squadre ci possono mettere in difficoltà e che non vince sempre solo chi è il più forte ma anche chi non molla mai. Ho fiducia nella mia squadra e non molleremo mai fino alla fine”.