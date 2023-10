Basket: Passalacqua Ragusa sconfitta anche a Campobasso

La squadra di pallacanestro femminile Passalacqua Ragusa ha subito la sua terza sconfitta in altrettante partite disputate in questa stagione. Nel primo match trasmesso in diretta su Raisport, Ragusa ha giocato una partita deludente sul campo di Campobasso, rimanendo ancora a quota zero in classifica.

Nonostante l’assenza di Jakubcova, la squadra allenata da Lino Lardo ha iniziato la partita in modo poco aggressivo sia in attacco che in difesa, mentre le padrone di casa hanno mantenuto un’adeguata intensità fin dall’inizio, costruendo un vantaggio significativo. A parte un breve periodo nel primo quarto quando Juskaite ha tenuto Ragusa in gioco, la partita è stata dominata da Campobasso, che alla fine ha vinto con un punteggio di 78-54.

L’allenatore Lino Lardo non ha cercato scuse per la prestazione della sua squadra e ha ammesso che sono stati insufficienti. Ha notato che la squadra ha mancato alcuni tiri aperti all’inizio della partita, il che ha avuto un impatto negativo sul morale. Ha riconosciuto la buona prestazione di Campobasso ma ha anche sottolineato che la sua squadra deve fare di più. Con un calendario difficile che prevede la prossima partita contro Sassari, Lardo ritiene che sia necessario invertire la rotta e migliorare le prestazioni future.