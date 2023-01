Basket: nel derby Comiso-Pozzallo serie C vince l’Azzurra contro l’Olimpya

Un successo, quello dell’Azzurra, legittimato anche dai parziali di ogni fine quarto, con Comiso subito alle corde e costretto ad inseguire per tutto il resto del match. Nel primo e secondo quarto la capolista riesce a contenere i tentativi di fuga di Pozzallo, mantenendo corte le distanze a -3 fino al termine dei primi due giochi. Ma è nella ripresa che i padroni di casa iniziano a cedere il passo, complice da un lato l’incredibile percentuale da fuori dell’Azzurra (oltre a Gaido sono le triple di Cannizzaro, Boiardi e Cicciarello a stendere l’Olympia nei momenti clou) e dall’altro i ripetuti errori individuali sotto canestro di Nardi e compagni.



L’infortunio di Farruggio nel terzo quarto (costretto all’uscita di gioco) indebolisce ulteriormente l’attacco comisano, perché da 3 non è giornata per Iurato e Nardi, mentre in difesa i centimetri di Salafia e Turner non incidono come spesso accade. Così è ancora Gaido a prendersi la scena nell’ultimo parziale di gioco, con l’Azzurra di Paternò unica squadra in grado di interrompere l’imbattibilità di un Olympia Comiso che nonostante la sconfitta rimane ugualmente salda al comando della classifica di serie C.



MULTIPRESTITO COMISO 57

AZZURRA POZZALLO 71

MULTIPRESTITO COMISO: Nardi 8, Costanzo n.e., Turner 6, Farruggio 11, Iurato 11, Salafia 5, Palazzolo, Vona 10, Ben Hamed n.e., Ballarò n.e., Desari 6, Gjuzi n.e.. All. Farruggio

AZZURRA POZZALLO: Coppa n.e., Ndiaye 10, Bangala, Cannizzaro 6, Gaido 18, Occhipinti, Boiardi 18, Gugliotta n.e., Morana n.e., Ferlito 3, Ali 5, Ciccarello 11. All. Paternò

PARZIALI (18-22; 36-39; 45-53)

ARBITRI: Barbagallo e Cavallaro