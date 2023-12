Basket: la formazione calabrese al PalaPadua, contro Ragusa, per l’ultima giornata del girone d’andata

La Bim Bum Basket Rende arriva al PalaPadua per affrontare la Virtus dopo un inizio altalenante di stagione, con vittorie alternate a sconfitte, e l’ultimo successo contro Castanea. Nonostante la Virtus abbia cinque vittorie consecutive e sia favorita, la squadra di Rende si presenterà con la determinazione di giocarsi le proprie carte.

Il coach della Virtus, Recupido, avverte sulla necessità di non sottovalutare la partita e di non concentrarsi solo sulla classifica. Ogni partita è un’opportunità per la squadra di migliorare e affinare le proprie strategie tecniche e tattiche. Questo approccio sarà determinante anche per il futuro, con l’obiettivo di adattarsi a situazioni specifiche e sviluppare alternative di gioco.

Recupido riconosce la qualità della squadra avversaria di Rende, sottolineando l’efficacia offensiva di giocatori come Leon Tomic e Vincenzo Festinese, ma ribadisce l’importanza della difesa per la Virtus. Nonostante l’attacco prolifico della squadra di Ragusa, Recupido esorta alla massima concentrazione e al rispetto verso l’avversario.

La partita, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B Interregionale, sarà diretta dagli arbitri Cappello di Porto Empedocle e Tartamella di Trapani. Sarà possibile seguire la gara in diretta streaming sul sito www.virtusragusabasket.it al costo di 3 Euro.