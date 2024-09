Barocco in tutti i sensi: a Cava Gonfalone di Ragusa, il festival giunto alla terza edizione

Il festival “Barocco in tutti i sensi,” giunto alla sua terza edizione, sarà inaugurato domani sera, 4 settembre, a Cava Gonfalone, nel cuore di Ragusa. Il sindaco Peppe Cassì ha descritto l’evento come un’esperienza che combina musica barocca, buon cibo e spettacoli di grande suggestione, con la collaborazione del Comune e il supporto di numerosi sponsor.

Il festival quest’anno esplorerà il tema della figura maschile, in tutte le sue sfaccettature, dalla spiritualità alla fragilità umana, con un programma articolato su tre serate.

Prima Serata – 4 settembre

La serata inaugurale, intitolata “Noi sappiamo che gli uomini…”, prende spunto da un madrigale di Jakob Arcadelt, compositore rinascimentale. Il repertorio sarà caratterizzato da un mix di sacro e profano, con l’ensemble Extravocalia, specializzato in musica madrigalistica, che introdurrà il pubblico ai temi della serata.

In seguito, il cantante e cantautore Giovanni Caccamo, scoperto da Franco Battiato, offrirà un mini recital che esplorerà la figura maschile attraverso una lente profondamente umana e spirituale. Questo evento sarà accompagnato dall’artista Giovanni Robustelli, che realizzerà dal vivo una scenografia ispirata alla serata, la quale rimarrà esposta per tutta la durata del festival.

Dettagli organizzativi

L’ingresso a Cava Gonfalone sarà accessibile dalla passeggiata vicino alla sede dell’Avis e alla palestra Umberto I in via Giordano Bruno. È previsto un servizio navetta per chi ha difficoltà di deambulazione. Dopo i concerti, ci sarà una cena degustazione organizzata da Delicatessen in drogheria in collaborazione con produttori locali. Il menù includerà piatti ispirati alla tradizione barocca, reinterpretati in chiave moderna, accompagnati da vini e birre del territorio.

L’apertura dei cancelli è fissata per le 19:00, con l’inizio dei concerti alle 20:00. La puntualità è altamente raccomandata.

Per ulteriori dettagli, inclusi i profili degli artisti, è possibile consultare il sito ufficiale www.baroccointuttiisensi.it.

