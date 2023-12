Barbara D’Urso torna in tv. Ma non a Mediaset. Da un’altra parte. Festa al mercato di Palermo dove passeggiava. VIDEO

Una passeggiata in uno dei mercati tipici di Palermo, una passeggiata che diventa una festa. E’ la passeggiata di Barbara D’Urso, attrice e conduttrice tra le più famose in Italia. Accolta dai palermitani più veraci, per lei è subito scattata una gara a chi offriva più cose da mangiare, appena preparate. Uno dei venditori ambulanti l’ha accolta imitando il suo ormai famoso gesto, “col cuore”, e l’ha presa sottobraccio per accompagnarla tra gli stand.

Una festa, con tanti ammiratori e ammiratrici che l’hanno subito seguita anche per scattare delle foto. E c’è anche chi ha gridato “torna in tv”. E Barbara D’Urso col sorriso ma anche con fermezza ha detto che sta tornando. Dove? Non a Mediaset, con cui si è interrotta la collaborazione, ma, ha detto lei stessa, “da un’altra parte”. Dove allora? Voci di corridoio la collocano, già a partire all’anno nuovo, a TV8 dove dovrebbe condurre un nuovo programma sempre incentrato su attualità e gossip, come insomma nel suo stile.

E proprio scelto proprio la Sicilia e in particolare Palermo, dove in questi giorni la D’Urso è stata protagonista del suo spettacolo “Taxi a due piazze”, sul palco del Teatro Al Massimo anche con Franco Oppini, per lasciarsi scappare sui social quella che sembra essere a tutti gli effetti una grande anticipazione sul suo futuro professionale, posto che il 31 dicembre scadrà ogni vincolo con Mediaset. Ed intanto ecco il video della D’Urso a Palermo tra le bancarelle.