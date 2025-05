Baps: siglata partnership con assicurazione nazionale

Una partnership che promette di ridisegnare il panorama della bancassurance in Sicilia. La Banca Agricola Popolare di Sicilia (BAPS) ha annunciato la sottoscrizione di un accordo di distribuzione con Allianz S.p.A., colosso assicurativo tra i leader globali del settore. La collaborazione apre le porte a una nuova fase di crescita per il gruppo bancario siciliano, che punta su innovazione, protezione del cliente e valorizzazione territoriale.

L’intesa rientra nel Piano Industriale “FUTURA” di BAPS e prevede una distribuzione iniziale di prodotti nei rami Vita Investimento e Protezione, cui seguirà l’estensione all’area Danni con soluzioni di Credit Protection Insurance. “Si tratta di un accordo di ampio respiro, coerente con il nostro modello di business e strategico per la nostra presenza in Sicilia”, dichiara Saverio Continella, Amministratore Delegato di BAPS. “Ampliamo il catalogo prodotti, aumentiamo la qualità del servizio e rafforziamo la nostra missione di banca al servizio del territorio”.

Un asse che punta alla solidità e alla tutela del cliente

L’accordo avrà un impatto anche sulla gestione delle polizze Vita emesse dalla ex Eurovita, la compagnia entrata in liquidazione coatta amministrativa. A partire dal 1° ottobre 2025, l’intero portafoglio clienti BAPS coinvolto sarà trasferito ad Allianz attraverso la scissione di Cronos Vita Assicurazioni, operazione recentemente approvata dall’IVASS.

Questa mossa garantisce la continuità e la stabilità dei contratti sottoscritti, ponendo rimedio a una delle crisi più delicate del recente passato assicurativo italiano. “Siamo lieti di fornire a BAPS una gamma completa di soluzioni e di affiancarla in un percorso condiviso di crescita e protezione del cliente”, ha dichiarato Alberto Vacca, Chief Investment Officer di Allianz S.p.A.

Un nuovo capitolo per la bancassurance in Sicilia

Con questo accordo, BAPS consolida la sua vocazione mutualistica e territoriale, offrendo servizi di livello internazionale attraverso una partnership che combina solidità finanziaria e attenzione al cliente.

In un mercato in trasformazione, dove l’integrazione tra banche e assicurazioni è sempre più determinante, BAPS e Allianz gettano le basi per un ecosistema assicurativo più moderno, accessibile e orientato al lungo termine.

