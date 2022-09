BAPR, Forum TS e Banca Etica, formatori nel Corso di perfezionamento in Progettazione sociale Management del Terzo Settore

Sta per concludersi il Corso di Perfezionamento in Progettazione Sociale e Management del Terzo Settore organizzato dalla Scuola per Assistenti Sociali “Ferdinando Stagno D’Alcontres” in collaborazione con l’Università di Messina, al quale ha preso parte un’ampia e motivata platea di assistenti sociali guidati da relatori ed esperti dei comparti sociale, giuridico, socio-finanziario e accademico.



Nel penultimo modulo del Corso, tenutosi Sabato scorso, il dott. Gian Piero Saladino, direttore della Scuola, ha dato la parola al dott. Giuseppe Di Natale – portavoce del Forum del Terzo Settore della Sicilia – che ha illustrato le opportunità offerte dal “Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023” per realizzare i progetti che i corsisti stanno elaborando in appositi laboratori.



È poi intervenuto il dott. Fabio Firullo – responsabile BAPR per la sostenibilità – che ha introdotto i corsisti all’idea di “Socialtaxonomy e finanza sostenibile”, nonché ai criteri che la regolano, a dimostrazione delle opportunità che anche la finanza privata può offrire a un Terzo Settore che voglia scommettersi in modo nuovo nel mondo dei servizi sociali, lungo le linee di sostenibilità adottate a livello europeo e privilegiate dalla Bapr.

Dai successivi interventi del dott. Luciano Modica e del dott. Salvatore Sgarlata –rispettivamente Componente Cda nazionale e Coordinatore Git Sicilia Sud Est di Banca Etica – sono emersi chiaramente i valori, il ruolo e gli strumenti di una finanza etica quale strumento fondamentale di sostegno ai soggetti del Terzo Settore che intendano impegnarsi al servizio delle categorie più fragili della società in un contesto di legalità, trasparenza e solidarietà.



Il Corso si concluderà Sabato 17 Settembre 2022 con la presentazione dei progetti sociali – elaborati dai gruppi di lavoro costituiti dai corsisti – che verranno verificati da Marcella Fassari che – con le colleghe progettiste dr.ssa Maria Taranto e dr.ssa Claudia Schembari e i docenti universitari Tindaro Bellinvia, Silvia Carbone e Fabio Mostaccio – ha accompagnato e guidato i laboratori di progettazione sociale lungo tutta la durata del Corso.



La Scuola concluderà l’anno accademico realizzando, sabato 24 e venerdì 30 settembre, l’iniziativa denominata “60 MINUTI CON…” – ciclo di incontri brevi di aggiornamento online rivolti a professionisti e operatori sociali, che verranno animati da prestigiosi autori di recenti pubblicazioni sui temi più attuali del lavoro sociale ed educativo.