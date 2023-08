Bapr: cda approva situazione contabile: risultato netto oltre 19 milioni di euro

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Agricola Popolare di Ragusa, presieduto dal dott. Arturo Schininà, ha approvato in data odierna la situazione contabile consolidata relativa al primo semestre 2023, su proposta dell’Amministratore Delegato, dott. Saverio Continella.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Arturo Schininà ha commentato: “In un contesto economico mutevole, apprezziamo, semestre su semestre, i risultati del percorso di innovazione attuato dalla Banca, che continua a creare le condizioni per la generazione di un costante e sostenibile valore nel tempo. Nel breve, ricordo che ad ottobre sarà erogata la seconda tranche del dividendo straordinario, come già deliberata”.

L’Amministratore Delegato, dott. Saverio Continella ha commentato: “la redditività espressa dalla Banca, anche al netto dell’incremento del margine di interesse, supera i target economici previsti dal Piano di Impresa Back to Bank. Il processo di trasformazione continuerà su diversi ambiti per dare sempre maggiore velocità ed efficienza al modello di servizio offerto. In questo contesto si inseriscono, tra gli altri, il rinnovamento dell’assetto di governance e la semplificazione della struttura organizzativa. La crescente redditività prodotta, la consolidata qualità dell’attivo e la solida situazione patrimoniale rendono BAPR pronta a cogliere tutte le opportunità del mercato a supporto dello sviluppo del territorio”.

i dati

➔ risultato netto a 19,1 mln di euro

➔ risparmio gestito in incremento del 6,1% su dicembre 2022

➔ nuove erogazioni alle famiglie ed alle imprese per 240 mln di euro

➔ impieghi alla clientela in bonis in incremento dell’1,4%

➔ NPL ratio netto al 3,1%, stabile su dicembre 2022

➔ Cost to Income Core al 52,9% rispetto al 61,4% di dicembre 2022

➔ CET 1 ratio al 19,8% rispetto al 13,2% previsto da SREP 2023

➔ Liquidità con LCR a 211% e NSFR oltre il 130%