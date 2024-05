Bapr approva il progetto di fusione con Banca Popolare Sant’Angelo

La Banca Agricola Popolare di Ragusa ha approvato oggi il progetto di fusione per l’incorporazione di Banca Popolare Sant’Angelo in linea con l’Accordo Quadro sottoscritto il 25 maggio scorso.

L’operazione di fusione è soggetta all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge e sarà sottoposta all’approvazione delle Assemblee dei soci di entrambe le banche. Si prevede di completare il processo entro la fine dell’anno.

Arturo Schininà, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha dichiarato: “Il posizionamento di BAPR è il risultato di una formula imprenditoriale basata su determinazione, trasparenza e professionalità. Questi elementi hanno permesso alla Banca di raggiungere elevati livelli di efficienza, redditività e solidità, consolidando il rapporto con una base sociale in crescita, costituita da oltre 20.000 azionisti, e con tutti gli stakeholders. Avviamo ora un percorso di espansione territoriale. La fusione con Banca Popolare Sant’Angelo consentirà agli azionisti di beneficiare del rinnovato progetto strategico di BAPR e delle sinergie derivanti dall’aggregazione.”

Saverio Continella, Amministratore Delegato, ha aggiunto: “Dal punto di vista industriale, BAPR continua a guardare “Oltre”. Sfruttiamo le opportunità di crescita territoriale, ampliamo le sinergie di business, supportiamo iniziative in ambito green e digitale, restituiamo valore costante agli azionisti e creiamo opportunità per attrarre giovani talenti. Dopo un triennio importante, che ha visto la conclusione del Piano d’Impresa Back to Bank e l’implementazione dell’operazione di capital management Lympha, siamo pronti ad espandere il modello Ragusa in tutta la Sicilia, salvaguardando i livelli occupazionali, innovando la rete di filiali e incrementando il supporto a famiglie e imprese. Una Banca sempre più innovativa, sempre più grande, sempre in Sicilia.”

Banca Agricola Popolare di Ragusa è assistita da Rothschild & Co come advisor finanziario, da Bird & Bird come advisor legale e da EY come advisor contabile e fiscale.

