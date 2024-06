Bambino si avventura con gommoncino in mare, salvato da Guardia Costiera

Ieri pomeriggio, un’operazione di soccorso della Guardia Costiera ha evitato una possibile tragedia al largo dell’arenile di “Viale Kennedy” nel comune di Ispica. Un bambino di circa nove anni si era avventurato con il suo gommoncino in mare, ma a causa del forte vento e della corrente, non riusciva a tornare a riva.

L’Allarme e il Pronto Intervento

I familiari del bambino, notando con preoccupazione che il gommoncino si stava allontanando velocemente, hanno immediatamente contattato la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Pozzallo. La Guardia Costiera ha prontamente attivato il soccorso, inviando la motovedetta S.A.R. CP322 e una pattuglia da terra.

Nel frattempo, la Sala Operativa riceveva ulteriori richieste di intervento. Si è appreso che il padre del bambino e un amico di famiglia si erano avventurati in mare con un piccolo barchino nel tentativo di soccorrere il bambino.

Il Recupero in Mare

La motovedetta CP322 è arrivata rapidamente sul posto e ha individuato il gommoncino con a bordo il bambino, evidentemente spaventato. Il bambino è stato immediatamente recuperato e portato a bordo dell’unità di soccorso.

Successivamente, il personale della CP322 ha tratto in salvo il padre del bambino, ormai stremato dalla forte corrente, e l’amico di famiglia che si era gettato in mare nel tentativo di raggiungere il bambino a nuoto, ma che era anch’egli esausto a causa del moto ondoso e della corrente.

Ritorno in Sicurezza

Dopo il recupero, il bambino, il padre e l’altra persona coinvolta sono stati trasferiti al porto di Pozzallo e affidati alle cure del personale medico del 118. Fortunatamente, tutti e tre sono stati salvati in tempo e non hanno riportato gravi conseguenze fisiche.

Avvertimenti della Guardia Costiera

La Guardia Costiera coglie l’occasione per raccomandare la massima prudenza durante le attività in mare. È fondamentale prestare attenzione alle condizioni meteo-marine e utilizzare sempre le dotazioni di sicurezza per garantire l’incolumità di bagnanti e diportisti. foto di repertorio

