Bambini e Carnevale tra libri e giochi: arriva “Tra coriandoli e parole”

Alle 17, nello store di piazza Busacca, ci sarà spazio per il laboratorio “Tra coriandoli e parole” pensato come un incontro speciale dedicato ai più piccoli, in occasione del Carnevale, ispirato al libro “Il topo dalla coda verde” e guidato dalla maestra Denise Paolino. “Un’esperienza pensata per avvicinare i bambini alla lettura in modo naturale e coinvolgente, dove le parole diventano movimento, fantasia, relazione” – questo il commento ad un momento di divertimento e curiosità che terrà impegnati i bambini. Protagonista il libro di Leo Lionni dal titolo “Il topo dalla coda verde”. La sinossi: è il racconto di scorci di vita della compagnia dei topi di campagna che vive una vita semplice e beata al riparo dei cespugli. Un giorno, un topo di città porta loro notizie dalla metropoli: è un posto quasi sempre triste e pericoloso, eccetto a Carnevale. A Carnevale, la città è bellissima. I topi di campagna decidono subito di copiare l’idea della festa, con trombette, stelle filanti, coriandoli e maschere. Maschere di animali feroci. Solo che, a forza di indossarle, i topi non si riconoscono più e la paura e il sospetto iniziano a circolare, minando la pace.

