Bagarre al Consiglio comunale di Vittoria. Lite in aula tra la presidente Fiore e il consigliere Nicastro. VIDEO

Scoppia la bagarre in aula sul tema della sicurezza. Il consiglio comunale di Vittoria non perde la litigiosità.

La seduta del consiglio era dedicata ad un tema di grande attualità: i recenti fatti di cronaca, il rapimento lampo di un diciassettenne a settembre, la bomba petardo di qualche giorno fa in via Farini, le aggressioni in ospedale, i numerosi episodi di microcriminalità delle periferie e della cintura urbana, avevano reso necessario un dibattito all’interno dell’aula consiliare.

Un episodio scatenante erano state le dichiarazioni del giornalista Giuseppe Bascietto che aveva criticato il fatto che il consiglio comunale – e per esso la presidente Concetta Fiore – non avessero messo in agenda questo tema. La seduta era già stata incardinata qualche giorno, poi rinviata in prosecuzione nella giornata di ieri.

La bagarre è scoppiata nel momento in cui il capogruppo di Fratelli d’Italia, Alfredo Vinciguerra, ha chiesto di fare un intervento., Giuseppe Nicastro, consigliere comunale del Pd e assessore della giunta Aiello, lo ha cointestato, sostenendo che Vinciguerra aveva già esaurito gli interventi a sua disposizione nella prima seduta. Nicastro ha protestato vivacemente e si è accesa una bagarre verbale tra lui e la presidente Fiore. Fiore ha anche deciso di espellere Nicastro, chiamando in aula gli agenti della Polizia locale. Alla fine, in un clima di forte tensione, la situazione è rientrata. Nicastro è rimasto in aula e la seduta è proseguita con gli interventi dei vari gruppi consiliari, senza ulteriori tensioni.

“In apertura di seduta – ha spiegato la presidente Fiore – avevamo deciso di permettere altri interventi anche a chi era già intervenuto, perché c’erano stati anche dei fatti nuovi, come l’ordigno di via Farini. Anche il segretario comunale aveva confermato questa possibilità. C’erano già stati altri interventi simili. Ma il problema non è sui contenuti. Nicastro ha assunto atteggiamenti non rispettosi del consiglio comunale. Le sue grida e le continue interruzioni non possono essere tollerate”.

Il consiglio non ha esitato alcun documento sul tema della sicurezza. Questo sarà stilato dall’assemblea dei capigruppo e portato in aula per il voto.

© Riproduzione riservata