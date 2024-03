Azioni banca: l’arbitro delle controversie dà ragione a cliente dopo ricorso

L’arbitro per le controversie finanziarie ha dato ragione ad un utente che aveva presentato un esposto e ha scelto di condannare la Bapr per inadempimento degli obblighi di informazione nei confronti del cliente sulle caratteristiche delle proprie azioni e sul livello di rischio dell’investimento al momento dell’ordine d’acquisto.

Il caso quello di un associato rivoltosi alla sede Adusbef di Catania, pensionato con grado d’istruzione primaria e nessuna esperienza finanziaria, il quale, aveva acquistato i titoli nel 2013, dopo che gli era stato detto che avrebbe potuto ottenere la liquidità vendendo le azioni in tre giorni, e che, al contrario, da cinque anni non riusciva a vendere i titoli in portafoglio dovendo assistere al loro continuo deprezzamento.

