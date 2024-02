AVVISO: COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI – COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Comune di Chiaramonte Gulfi – Protocollo n.0002059/2024 del 02-02-2024

COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

AVVISO

Con la Deliberazione n. 65 del 15 Settembre 2023 il Consiglio Comunale ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Chiaramonte Gulfi.

In data 16 gennaio 2024, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. del 29.12.2023, si è insediata presso l’Ente.

Premesso quanto sopra, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, per le finalità di cui all’art. 254 del D.Lgs. n. 267/2000

RENDE NOTO

l’avvio della procedura di rilevazione delle passività del Comune di Chiaramonte Gulfi e

INVITA

chiunque ritenga di averne diritto, vantando posizioni creditorie nei confronti del predetto Comune per fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2022, a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’Ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l’inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva del dissesto.

L’istanza di ammissione alla massa passiva dovrà essere presentata nei modi di cui all’Avviso pubblicato sul sito del Comune di Chiaramonte Gulfi all’indirizzo www.comune.chiaramontegulfi.rg.it.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente dott. Arrigo Alberto

© Riproduzione riservata