Avrebbe sequestrato e violentato l’ex compagna modicana. Arrestato straniero

Avrebbe violentato una donna modicana di 22 anni con la quale aveva intrattenuto una relazione extraconiugale per circa due anni, poi interrotta. Un 34enne, cittadino di origini straniere è stato arrestato, sabato 29 luglio dalla polizia di Modica, in esecuzione all’ordinanza che ha disposto la misura della custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Ragusa. E’ accusato di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni personali.

I FATTI

La relazione fra i due era stata interrotta dalla donna a causa del carattere violento dell’uomo. L’uomo, però, non aveva accettato questa decisione e nel mese di maggio l’aveva inseguita e costretta a salire in auto. In una zona isolata, dopo averla picchiata, l’avrebbe costretta ad avere rapporti sessuali. L’uomo, in seguito all’indagine, è stato prima segnalato all’Autorità giudiziaria e poi, in accoglimento della richiesta avanzata dal Pubblico ministero, il Giudice del Tribunale di Ragusa, valutando la gravità dei fatti imputabili all’uomo, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.