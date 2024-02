Aveva rubato in un’abitazione a Sampieri: in carcere un 50enne di Scicli

In carcere un 50enne di Scicli, celibe, disoccupato, con precedenti di polizia. L’ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica è stato eseguito dai carabinieri. L’uomo era stato ritenuto responsabile di un furto in abitazione perpetrato nella frazione di Sampieri nel 2015, commesso in concorso e con l’aggravante specifica riconosciuta dalla Procura competente.

L’UOMO E’ FINITO IN CARCERE

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove sconterà la pena di 1 anno, 7 mesi e 26 giorni di reclusione.

