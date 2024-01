Aveva rubato in un negozio per neonati a Modica: arrestato

Un 30enne di origine marocchina, residente a Modica, disoccupato e pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri di Modica in quanto accusato di aver compiuto recentemente diversi furti e danni ad esercizi commerciali di Modica Sorda.

L’UOMO E’ STATO POSTO AI DOMICILIARI



L’uomo era già sottoposto all’obbligo di dimora con divieto di uscire dall’abitazione nelle ore serali e notturne. Durante uno dei suoi furti in un negozio di abbigliamento per neonati, è stato riconosciuto grazie al sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare parte della refurtiva, che è stata restituita al proprietario. Il 30enne era già stato coinvolto in altri furti e, dopo l’ultimo episodio, è stato posto agli arresti domiciliari per disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Ragusa, e all’uomo è stato imposto l’obbligo di firma.