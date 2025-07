Avete un libro di Andrea Camilleri? A Scicli si può donare: non andrà perduto, sarà messo al servizio della comunità

Da oggi l’iniziativa è operativa come operativo è lo scaffale di Andrea Camilleri nella sede della sala di lettura “Filusi” al villaggio Jungi di Scicli su iniziativa di Luigi Fidone (collezionista di libri) e di un gruppo di amici, da Giampaolo Schillaci ad Ignazio Fiorilla presidente dell’Associazione 1° Maggio che sostiene le attività della biblioteca di Luigi Fidone. Alla presenza dell’assessore alla cultura Peppe Mariotta, stamattina si è proceduto a presentare l’iniziativa ed a renderla operativa. Con qualcosa in più. Una proposta che viene lanciata alla città: quella della donazione di un libro di Andrea Camilleri, lo scrittore siciliano del quale ricorrono quest’anno i 100 anni della nascita e le cui opere, trasportate sugli schermi televisive, tanto lustro hanno dato al territorio di Scicli portandolo alla ribalta con la serie del commissario Salvo Montalbano. Semmai se ne dovesse possedere uno in casa ed il lettore riesce a “staccarsene” emotivamente è un’operazione di servizio alla comunità locale.

“E’ un patrimonio importante quello della biblioteca ‘Filusi” al villaggio Jungi – spiega Giampaolo Schillaci – nella biblioteca grazie a donazioni pregresse si trovano già 22 libri compresi romanzi editi da Mondadori nei primi anni 2000, dei quali esiste già un elenco che verrà pubblicato sui social della biblioteca del signor Fidone e poi aggiornato mano a mano che le donazioni proseguono. Mi preme sottolineare, a quanto posso leggere nei social, come questa sia l’unica iniziativa nella nostra città che riguarda i libri di Camilleri, le altre attengono a passeggiate più o meno culinarie, certamente importanti, ma una iniziativa sui libri non poteva e non doveva assolutamente mancare. Ci siamo attivati ed abbiamo già un buon risultato”. Ora si attendono donazioni che saranno ben accolte nello spirito di una buona lettura e di un buon cuore che non può mancare. A Scicli si può.

