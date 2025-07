“Autori & Libri” e “Cogitare”: a Sampieri la cultura si fa mare, pensiero e passione

Cultura che respira con la brezza marina e parla a un pubblico sempre più vasto e affezionato. Torna anche quest’anno il doppio appuntamento con “Autori & Libri, conversando a Sampieri” e “Cogitare”, due rassegne che si intrecciano in un unico grande progetto culturale, pronto ad animare la costa sciclitana con 13 incontri gratuiti dal 22 luglio al 7 settembre, ogni sera alle ore 19.00, nella suggestiva cornice del Pata Pata.

A illustrare il cartellone 2025 è stato Marco Sammito, direttore artistico e ideatore di un format che in pochi anni ha saputo conquistare il cuore del pubblico estivo. Tra le firme di spicco di questa edizione figurano Massimo Cacciari, Simonetta Agnello Hornby, Christian Greco, Francesco Pira, Carmelo Sardo, Salvo Palazzolo, Maurizio Crosetti, solo per citarne alcuni. Presenti anche voci del cinema come Felice Laudadio, Peppino Mazzotta ed Ester Pantano, in un omaggio speciale ai cento anni dalla nascita di Andrea Camilleri.

Non solo letteratura: si parlerà di filosofia, giornalismo, archeologia, architettura, legalità e memoria, ma anche di attualità e sfide del presente. A conferma della cifra della rassegna: divulgare cultura senza barriere, con leggerezza e profondità, come auspicava Italo Calvino.

A sostenere l’iniziativa l’associazione Donna Lidda, con il prezioso supporto logistico e umano del Pata Pata e il contributo convinto degli sponsor privati. Un progetto che, pur restando accessibile e gratuito, non rinuncia all’autorevolezza e continua a crescere per qualità e impatto.

“La cultura deve essere un bene comune, aperto, mai elitario – afferma Sammito – e ogni autore che invitiamo porta una voce capace di generare riflessione, confronto, pensiero critico. È questo il nostro obiettivo: fare cultura vera, a contatto diretto con il pubblico, in uno dei luoghi più belli della Sicilia”.

L’appuntamento è per il 22 luglio. A Sampieri, quest’estate, il sapere si fa spettacolo.

© Riproduzione riservata