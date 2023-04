Auto rischia di precipitare nel vuoto a Ibla: illeso per miracolo il conducente

Un incidente autonomo si è verificato oggi pomeriggio in via Ottaviano a Ibla. Per cause ancora in fase di accertamento un giovane, mentre era alla guida dell’auto, ha perso il controllo del mezzo, ha divelto due barriere protettive e ha rischiato di finire nel vuoto.

Per fortuna, il giovane è riuscito a scendere dall’auto con le sue gambe e non è ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e il personale del 118.

FOTO: Franco Assenza