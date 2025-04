Auto a fuoco a Scoglitti, donna rischia di restare carbonizzata

Un’auto è andata in fiamme questo mercoledì sera a Scoglitti, in via Pescara 22. L’incendio si è sviluppato intorno alle 20.30, attirando l’attenzione di alcuni residenti della zona, che hanno allertato i soccorsi. Alla guida una donna che ha rischiato di restare intrappolata e dunque carbonizzata. Per fortuna si è accorta in tempo delle fiamme mentre era in movimento ed è subito riuscita a fuggire appena dopo essersi fermata.

Sembra che l’impianto a metano non abbia funzionato bene e siano scoppiate le fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Intervenuta anche un’ambulanza, la donna ha riportato delle ustioni per fortuna lievi. Ricerca fotografica di Franco Assenza

© Riproduzione riservata