Autismo: magia e risate con i clown dottori “Ci ridiamo su”. FOTO GALLERY

Meraviglia, stupore e gioco, ma anche consapevolezza, accoglienza e condivisione, l'associazione “Ci Ridiamo Su” di Comicoterapia di Ragusa, in occasione della Giornata sulla Consapevolezza sull'Autismo che si celebra il 2 aprile, ha portato la sua “buffa” competenza e gioiosa professionalità al Centro Autismo dell'ASP di Ragusa, grazie alla volontà del direttore del Dipartimento Salute Mentale dell'ASP, Giuseppe Morando, che auspica la presenza dell'associazione al fianco della Pubblica amministrazione in maniera sempre più strutturata, e all'organizzazione dell'équipe del Centro Autismo. Momenti di “ordinaria normalità”, tra sorpresa, incredulità, magia e una valigia, compagna fidata del clown, scatola della fantasia, dalla quale è uscita una lettura animata, partecipata, buffa, giocata, che è arrivata all’essenza delle emozioni che abitano l’animo umano.







La sala d'aspetto del Centro di Diagnosi e Trattamento Intensivo Precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico di P.zza Igea è stata trasformata, riarredata, stravolta; lo spazio rivisitato si è aperto alla libertà ed alla creatività, e con delicatezza e sensibilità i clown dottori dell'associazione “Ci Ridiamo Su” sono entrati, “camminando in punta di naso”, e hanno ricolorato l'ambiente con una pluralità di emozioni. L'iniziativa, accolta con grande entusiasmo da parte dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, è stata possibile grazie alla grande organizzazione, disponibilità e accoglienza dell'equipe del Centro Autismo. “Siamo stati investiti dalla calorosa accoglienza di intenti di uno staff di professionisti/e incantevole – spiega Fabio Ferrito, clown dottore e presidente di Ci Ridiamo Su – Un’apertura a dir poco commovente. Di quelle in cui ti senti a casa, in un gruppo, in sé stessi. Un’ospitalità fatta di messa in gioco, di rendere partecipe l'altro di qualcosa di proprio, di riconoscimento, di scambio di consigli, di ascolto. Ne è nato un viaggio verso l’incontro, attraverso la “buffosità” del clown, il diverso e l’inadeguato per eccellenza con l’intento di portare i bimbi, e dunque le famiglie tutte, lo staff del centro, curiosi infiltrati ed istituzioni a ritrovarsi insieme”. E proprio in un clima di gioviale condivisione, tra bambini e adulti, clown dottori e operatori sanitari, famiglie ed istituzioni, si è vissuto, attraverso un'esperienza divertente e ludica, un momento di azione, interazione, comunicazione.







L'associazione di comicoterapia iblea non è nuova a questo tipo di iniziative, e già in altre occasioni ha dimostrato la grande capacità di coinvolgere i dolcissimi bambini ospiti del Centro Autismo, ed anche durante questo evento la loro simpatia frizzante ed esuberante ha conquistato tutti, riuscendo a creare un ambiente plurale, delicato e ricco di possibilità. “Ci avete permesso di entrare in un mondo magico e allegro – riporta un messaggio da parte degli operatori del Centro Autismo dell'Asp Ragusa – di oltrepassare quei limiti che spesso ci poniamo senza giungere all'essenziale. In questo spazio colorato, allegro e fuori dal comune i nostri bimbi si sono sentiti accolti, compresi e liberi di essere loro stessi. A nome di tutti un grande grazie per ciò che avete fatto per i nostri bimbi, le nostre famiglie e tutti noi”.