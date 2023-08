Aumento tariffe Tari a Comiso. Anzi no. Liuzzo denuncia, il sindaco smentisce

“La Tari è stata aumentata del 20 per cento. Nonostante l’impegno della sindaca fosse quello di ridurre la pressione fiscale”.



Liuzzo: “Recapitato ai comisani un acconto tari con tariffa maggiorata”



Il neo consigliere comunale salvo Liuzzo, candidato sindaco del centrosinistra alle recenti elezioni amministrative, bolla gli ultimi provvedimenti decisi dall’amministrazione comunale. “Maria Rita Schembari aveva annunciato pubblicamente, in campagna elettorale, appena qualche settimana fa, un intento chiaramente opposto. Aveva affermato che poiché la differenziata cresce, allora per i più virtuosi sarebbe stata riconosciuta una certa premialità. E invece i comisani si sono visti recapitare un acconto con un incremento che non fa certo piacere a nessuno. E tutto questo ha il sapore di una beffa”.



Schembari: “Tutto falso. Nessun aumento. Affermazioni gravi che diffondono paura ingiustificata”



“Ciò che afferma il consigliere Salvo Liuzzo è falso – ribatte la sindaco Maria Rita Schembari – non c’è stato alcun aumento delle tariffe della Tari. Le ultime tariffe Tari sono state determinate in consiglio comunale (poiché la materia è di competenza del consiglio comunale) prima delle elezioni. E non c’è stato alcun aumento, le tariffe sono rimaste invariate ? A meno che Liuzzo non abbia documenti di cui non sono in possesso neanche io e non abbia visto cose che non sono passate neanche dal consiglio comunale. Tutto questo è molto grave. Si diffondono notizie non vere . Tutto questo è grave, molto grave. Si diffondono notizie non vere che ingenerano nelle persone paure, dubbi, afflizioni, preoccupazioni non giustificate. Lo ribadisco: non c’è stato alcun aumento della tariffa Tari!