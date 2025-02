Attività eruttiva dell’Etna: chiusi alcuni spazi aerei, ma nessuna restrizione ai voli su Catania

L’Etna continua ad eruttare e per questo la società di gestione dell’aeroporto di Catania ha comunicato che, a causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi ha disposto la chiusura degli spazi aerei corrispondenti ai settori A3 e A3 bis, situati a est del vulcano. La misura resterà in vigore fino alle ore 19.

Nonostante la chiusura parziale dello spazio aereo, al momento non sono previste restrizioni al numero dei movimenti aerei da e per l’aeroporto di Catania. Tuttavia, la situazione rimane in continua evoluzione.

Raccomandazioni per i passeggeri

I passeggeri sono invitati a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Eventuali aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore.

© Riproduzione riservata