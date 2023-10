Atteso fra qualche ora al porto di Pozzallo l’arrivo di circa 90 migranti soccorsi in mare aperto

Arrivo previsto fra le 16,30 e le 17 sulla banchina del porto pozzallese da dove nella tarda mattinata è partita una motovedetta della Guardia Costiera per andare in soccorso di un’imbarcazione in difficoltà. L’allarme, infatti, dava la presenza di un natante a 45 miglia a sud est dal porto pozzallese. A bordo una novantina di migranti. La motovedetta della Capitaneria, la Cp 325, avrebbe già tratto in salvo le persone e li starebbe portando al porto.

Ridotto a 240 il numero dei migranti attualmente ospiti nei tre hotspot della provincia iblea. Di questi 220 sono minori non accompagnati.

Dopo i mille che si contavano qualche settimana fa, la presenza di migranti ora si è ridotta. Sono, infatti, 240 le persone ospiti nei tre hotspot di Pozzallo, Modica e Cifali ma il dato che più colpisce è quello dei minori non accompagnati che, oggi, sono 220. Un numero che impone una seria riflessione: mancano le strutture di seconda accoglienza dove i minori possano essere accolti ed avviati ad un programma di integrazione. Lasciare questi ragazzi, bambini ed adolescenti in strutture senza adeguate attività che li accompagnino nella crescita e nell’inserimento in una nuova realtà, significa condannarli all’emarginazione ed al rischio di una “non vita”.

Intanto un lavoro sinergico fra Prefettura di Ragusa, Curia vescovile e Fondazione San Giovanni Battista ha permesso di risolvere un’emergenza nell’emergenza minori che è pesante.

In strutture della Fondazione san Giovanni Battista, infatti, sarebbero stati collocati alcuni minori che si trovavano nei due hotspot di Pozzallo e di Modica. Nuclei familiari con minori hanno lasciato i due centri: parlare di emergenza è d’obbligo perchè i nuclei oggetto del trsferimento erano formati da genitori minori con figli minori. Già sono stati nominati, da parte del Tribunale dei minorenni di Catania, i tutori dopo un confronto con il servizio politiche sociali del Comune di Ragusa.

Notizia in aggiornamento