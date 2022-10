Assunta lunedì e licenziata martedì, maestra sarà risarcita

Veniva assunta dalla scuola il lunedì, e licenziata il martedì. Così per un intero anno. Ma adesso la giustizia amministrativa ha deciso che la maestra ‘a cottimo’ di un istituto comprensivo di Conegliano (Treviso) dovrà essere risarcita. Perchè le spettava un vero part-time, per le 11 ore settimanali di contratto, non due giorni in aula e quattro a casa.

La vicenda – ricostruisce il Corriere del Veneto – risale all’anno scolastico 2018-2019. Al termine del contratto la maestra si era rivolta dapprima al sindacato, e poi al Giudice del lavoro di Treviso, che nell’aprile 2021 aveva emesso una sentenza favorevole alla docente: la scuola doveva riconoscerle il servizio part-time al 50% per tutto l’anno scolastico, sia ai fini della retribuzione che del punteggio in carriera.

Aveva percepito 1.600 euro per tutto l’anno di insegnamento, a fronte degli 8-9.000 che le sarebbero spettati. Ad oltre un anno dalla sentenza la docente non aveva ancora percepito nulla. Nei giorni scorsi è così arrivata la decisione del Tar del Veneto che ha ordinato alla scuola e all’Ufficio scolastico regionale di provvedere, entro 90 giorni.