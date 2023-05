Assicurazione auto: a Ragusa +19% rispetto a 12 mesi fa

Ancora brutte notizie per gli automobilisti siciliani e anche per quelli ragusani. Dopo il caro-mutui e l’aumento generalizzato dei prezzi dei beni di consumo, anche il rincaro dell’Rc auto iniziato quasi un anno e mezzo fa non stenta a rallentare. In appena 12 mesi, il premio medio pagato in Sicilia per assicurare un veicolo a quattro ruote è cresciuto del 14,6% arrivando, ad aprile 2023, a 506,76 euro.

L’incremento annuale è il secondo più basso registrato in Italia, posizionandosi dopo la Calabria (+8,4%) e subito prima della Campania (+14,8%).



Il dato emerge dall’analisi di un campione di oltre 1.100.000 preventivi e relative quotazioni effettuati in Sicilia e raccolti da Facile.it nel corso degli ultimi 12 mesi.

GLI AUMENTI IN SICILIA





Confrontando la tariffa media dell’Rc auto di aprile 2023 con quella rilevata 12 mesi prima, emerge come l’incremento sia stato registrato in tutte le province siciliane, seppur con valori differenti.

A segnare l’aumento più consistente è Siracusa, area dove lo scorso mese i valori medi sono saliti del 26,5% rispetto ad aprile 2022, raggiungendo i 476,22 euro, seguita da Ragusa (+19,2%, 490,83 euro) e Messina (+17,9%, 465,02 euro). Continuando a scorrere la classifica siciliana si posizionano Trapani, che in 12 mesi ha vissuto un incremento del 14,8% (454,49 euro), Catania (+14,2%, 518,23 euro), Caltanissetta (+13,7%, 497,63 euro) ed Enna (+13,5%, 369,87 euro). Chiude la graduatoria regionale la provincia di Palermo, area che ad aprile ha registrato un rialzo delle tariffe dell’11,7%, arrivando a 535,44 euro.

In valori assoluti, sempre ad aprile 2023, Palermo è risultata essere la provincia più cara della regione, Enna la più economica.

IL DATO DI RAGUSA

Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio, nel mese di aprile 2023 il premio medio RC auto calcolato in provincia di Ragusa è stato di 490,83€. La variazione rispetto a 6 mesi fa (410,87€) è del +19,46%. Rispetto allo stesso mese di un anno fa (411,84€) la tariffa media fa segnare un +19,18%.