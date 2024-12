Asd Free Ball Ragusa: una vittoria significativa in Serie D e ottimi progressi per l’Under 19

Successo per la prima squadra contro Volley Valley Catania

L’Asd Free Ball Ragusa torna al successo con una prestazione straordinaria nella sfida contro il Volley Valley Catania. Il netto 3-0, frutto di una gara impeccabile, segna una svolta per la squadra allenata dai coach Massimiliano Migliore ed Emanuele Campo.

“La concentrazione e la voglia di vincere hanno fatto la differenza,” ha dichiarato coach Migliore, sottolineando come il lavoro svolto in palestra abbia dato i suoi frutti. La squadra ha saputo mantenere un livello di gioco costante, evitando i cali di concentrazione che in passato avevano compromesso alcune partite.

Questa vittoria dà fiducia in vista della prossima sfida casalinga contro Turrisi Mascali, un incontro chiave per orientare positivamente il prosieguo della stagione. “È il momento della verità,” ha aggiunto il coach, convinto che il gruppo abbia le qualità per ottenere grandi risultati.

L’Under 19: una sconfitta che fa crescere

Nonostante la sconfitta contro Modica Volley, l’Under 19 ha mostrato importanti segnali di crescita. La partita, persa contro una squadra con maggiore esperienza, ha evidenziato la determinazione del gruppo, composto anche da diversi atleti Under 15.

“Il risultato non pregiudica l’ottimo lavoro fatto finora,” ha commentato coach Migliore, elogiando l’impegno dei giovani giocatori e la loro capacità di competere contro avversari più esperti.

Uno sguardo al futuro

L’Asd Free Ball Ragusa continua a dimostrare un grande potenziale, sia con la prima squadra che con i settori giovanili. I recenti risultati sono il frutto di un lavoro meticoloso, non solo fisico ma anche mentale, che punta a formare atleti completi, dentro e fuori dal campo.

La prossima sfida per la Serie D rappresenta un importante banco di prova per consolidare i progressi fatti, mentre l’Under 19 proseguirà il percorso di crescita con l’obiettivo di migliorare e affinare le proprie capacità.

Coach Migliore si dice fiducioso: “Questi ragazzi hanno il potenziale per ottenere grandi soddisfazioni e sono certo che il loro impegno verrà presto ripagato.”

