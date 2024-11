Asd Free Ball Ragusa, arriva la seconda vittoria

Dopo un periodo di difficoltà, la prima squadra iblea di volley, guidata dai coach Massimiliano Migliore ed Emanuele Campo, è tornata al successo con una netta vittoria per 3-0 contro la Sistemia Warriors Viagrande. Una prestazione convincente, che ha permesso ai giocatori di esprimere al meglio il proprio potenziale tecnico, superando le problematiche delle settimane precedenti.

Le dichiarazioni di coach Migliore

Al termine della partita, coach Migliore ha commentato positivamente la prova della squadra:

“Finalmente abbiamo espresso, seppur solo in parte, il nostro tasso tecnico. E, nonostante una settimana difficile, è arrivata una vittoria che dà morale e convinzione ai ragazzi.”

Ha poi sottolineato l’importanza della concentrazione, aspetto che in precedenza aveva penalizzato il rendimento:

“I ragazzi sono riusciti a tenere le redini del gioco per tutta la durata del match, che è poi l’aspetto più importante per ottenere i risultati. Ora dobbiamo mantenere questa rotta e puntare a prestazioni ancora migliori. La strada è lunga, ma ho fiducia nel gruppo e nel loro entusiasmo.”

Un successo necessario per il morale

Questa vittoria rappresenta una boccata d’ossigeno per la squadra, reduce da due sconfitte consecutive che avevano influito negativamente sull’umore del gruppo. La partita contro Viagrande, caratterizzata da una gestione ottimale delle fasi di gioco, potrebbe essere il punto di svolta per la stagione.

Doppia amarezza per le giovanili Under 17 e Under 19

Se da un lato la prima squadra festeggia il ritorno al successo, la settimana è stata amara per le formazioni giovanili. Entrambe le squadre, l’Under 17 e l’Under 19, sono uscite sconfitte al tie-break rispettivamente contro Pro Players Siracusa e Gp Carlentini.

Le sconfitte, entrambe arrivate al quinto set, hanno lasciato un senso di frustrazione tra i giovani atleti e i loro allenatori, Raffaele Bottone e Francesco Corallo. Coach Migliore ha commentato così:

“Perdere al tie-break fa particolarmente male. Ma l’entusiasmo e la fiducia si costruiscono attraverso il lavoro quotidiano negli allenamenti. Sono certo che sapremo reagire e imparare dai nostri errori, per affrontare le prossime sfide con maggiore determinazione.”

© Riproduzione riservata