Arrivano i Re Magi a Ragusa: il corteo il 6 gennaio

Passato il Natale, con la nascita del Bambin Gesù, si aspetta adesso l’Epifania, con l’arrivo dei Magi. L’evento è organizzato dalla parrocchia del Sacro Cuore di Ragusa. “Sulla via della cometa” è il titolo dell’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ragusa e dal Libero consorzio, in programma per venerdì prossimo, per l’appunto 6 gennaio.

Ci sarà un corteo con i tre magi a cavallo che, a partire dalle 10, prenderà il via da piazza Libertà e che, attraverso la via Carducci e la via Archimede, condurrà sino al sagrato della chiesa dove, sulla scalinata, ci sarà un momento specifico con la presenza dei tamburi imperiali.

“Ma non solo – afferma il parroco, il sacerdote Marco Diara – in considerazione del fatto che cercheremo di coinvolgere non solo il nostro quartiere ma anche altre parti della città, abbiamo pensato di creare un momento di degustazione, assolutamente gratuito, in cui ci sarà la possibilità di assaggiare salumi e formaggi, piuttosto che ricotta e biscotti, il tutto favorendo al meglio lo stare assieme e l’aspetto della convivialità. La nostra comunità ha scelto, quest’anno, di onorare al meglio delle proprie possibilità il giorno dell’Epifania. Invitiamo tutti a partecipare. Siamo certi che ne uscirà fuori una bella festa”.