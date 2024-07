Arrivano i bus rossi anche a Scicli. La Sais gestirà il servizio per i prossimi due anni

Anche Scicli ha chiuso il cerchio sul nuovo gestore del servizio di trasporto urbano nel suo territorio. In assenza dell’Ast, il servizio di trasporto urbano è stato affidato alla società Sais che con il suo parco mezzi garantirà la movimentazione su tutto il territorio. Dal centro urbano, al villaggio Jungi alle frazioni di Donnalucata, Cava d’Aliga e Sampieri.

Il nuovo servizio

Il nuovo servizio partirà dal 1° agosto ma già si conoscono le linee generali di quanto accadrà fra dieci giorni. La durata della gestione da parte della Sais sarà di due anni. Saranno impiegati automezzi di nuova generazione dotate di pedane per l’accesso ai portatori di disabilità. Si potrà scegliere il biglietto per una singola corsa e si potranno avere anche biglietti giornalieri. Cambio che darà una nuova immagine del trasporto urbano in città e lungo la fascia costiera. Ulteriori dettagli dovrebbero arrivare la prossima settimana dall’Amministrazione Marino che ha curato l’affidamento del servizio.

© Riproduzione riservata