Arriva l’anticiclone africano: in Sicilia le temperature potrebbero arrivare a 40 gradi

L’Italia si prepara a una significativa impennata termica dovuta all’arrivo di un anticiclone africano, con temperature che saliranno fino a 8-10 gradi oltre la media stagionale entro il weekend. Andrea Garbinato del sito iLMeteo.it prevede che, entro i primi giorni della prossima settimana, le temperature potrebbero raggiungere picchi di 41 gradi nel centro della Sicilia, accompagnate da forti temporali e grandine al Nord a partire da domenica.

Le previsioni

Prossime ore: Massime fino a 33 gradi in Puglia (Taranto), 31-32 gradi nel resto del Sud, fino a 29 gradi al Nord (Bolzano e Forlì), e picchi di 30 gradi in Umbria e Marche.

Venerdì 7 giugno: Il vero caldo africano arriverà con massime fino a 35 gradi al Sud (specie in Sicilia e Puglia), fino a 32 gradi al Centro-Nord (particolarmente calde saranno Bolzano, Forlì, Macerata e Terni) accompagnate da tanta afa.

Sabato: Valori massimi di 33 gradi in Pianura Padana, 32-34 gradi al Centro, con 38 gradi in Sardegna e 35-36 gradi diffusi in Sicilia.

Domenica: Le temperature caleranno sensibilmente al Centro-Nord (Milano 27 gradi, Ascoli Piceno 32 gradi), mentre aumenteranno significativamente al Sud.

Martedì 11 e mercoledì 12 giugno: Possibili 28 gradi a 1500 metri tra Sicilia, Calabria e Salento, con picchi di 40-41 gradi nelle zone interne di queste aree, in particolare nelle province di Siracusa, Catania, Messina e localmente anche nel palermitano a causa di venti di caduta più secchi.

La situazione instabile porterà a forti temporali al Nord già da domenica, con locali spifferi instabili atlantici. Domenica pomeriggio-sera, e nuovamente lunedì, potrebbero verificarsi supercelle temporalesche con grandine grossa, inizialmente nel Nord-Ovest e poi in spostamento verso est.

