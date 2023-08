Arrestato l’uomo che avrebbe causato l’incendio vicino Ragusa Ibla

E’ stato arrestato un uomo di 69 anni, B.G., accusato di essere l’autore dell’incendio scoppiato ieri intorno alle 12.30 in contrada Scassale, costone prospiciente via del Mercato a Ragusa Ibla. Sin da subito è emerso che l’incendio aveva un’origine umana, considerando la velocità con cui le fiamme si sono propagate, favorite anche dal vento. Il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Ragusa Ibla, transitando lungo via del Mercato, ha notato chiaramente che l’incendio aveva avuto inizio in un punto preciso di contrada Scassale. Immediatamente, insieme ad altri militari, si è recato sul posto per indagare. Sul luogo dell’incendio è stato individuato l’uomo che, stando a quanto ricostruito, stava effettuando delle saldature su un cancello in ferro.

LA DINAMICA: UNA SCINTILLA AVREBBE CAUSATO L’INCENDIO

A causa delle scintille prodotte sarebbe scaturito l’incendio in una zona dove era presente del fieno secco. Le fiamme hanno raggiunto una bombola di gas lì posizionata, la quale è poi esplosa, coinvolgendo un’ampia area di terreno e rendendo incontrollabile la propagazione dell’incendio. Sul posto è intervenuta anche una volante della Polizia di Stato responsabile del settore territoriale. L’uomo è stato condotto presso la Questura dove è stato dichiarato in stato di arresto sia dai Carabinieri che dalla Polizia. E’ stato ritenuto responsabile di aver causato un incendio boschivo che ha rappresentato un pericolo per diverse abitazioni ed edifici nella stessa contrada, oltre a minacciare animali da allevamento. Inoltre, l’incendio ha causato gravi danni alla flora e alla fauna di un’area protetta. L’incendio è stato talmente grave che è stato necessario l’intervento di numerose unità dei Vigili del Fuoco e del servizio Forestale antincendio. Sono stati impiegati anche Canadair ed elicotteri, che hanno lanciato acqua fino a tarda serata, sospendendo le operazioni solo durante la notte e riprendendo al mattino seguente.

LE OPERAZIONI SONO STATE LUNGHE, L’UOMO E’ AI DOMICILIARI

Il fronte delle fiamme è rimasto attivo anche durante la notte, e le unità dei Vigili del Fuoco e del servizio Forestale hanno dovuto lavorare per proteggere le abitazioni e i punti critici nella zona di contrada Scassale. L’uomo è stato messo agli arresti domiciliari e si attende la convalida dell’arresto da parte del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), come indicato dalle forze di polizia coinvolte.