“Arpe nel Barocco”. Un successo di pubblico la prima edizione

Grande partecipazione alla prima edizione di Arpe nel Barocco! Il concerto ideato e curato dal maestro Fabio Rizza ha portato, sabato sera, una magica atmosfera all’interno della sala Triberio del Palazzo della Cultura di Modica. Il maestro ha definito i suoi ragazzi non semplici allievi ma giovani musicisti!

Ha partecipato all’evento anche il sindaco Maria Monisteri che ha tanto apprezzato la presenza di una realtà come questa nella nostra città e che ha sostenuto sin da subito. Lo spettacolo e’ stato presentato da Claudia Corallo che con brio ha guidato la piacevole serata. Ospiti invece sono stati Lucia Basile arpa, Federica Iacono pianoforte e Marina Zago violinista! Come diceva Salzedo, artista del passato e che da il nome all’Accademia di Modica, “L’arpa e’ per la musica cio’ che la musica e’ per la vita”

