Aria calda dal Sahara verso l’Italia: dalla prossima settimana in Sicilia picchi fino a 39 gradi

La prossima settimana, secondo le previsioni meteo, l’Italia sarà interessata da un’onda di caldo proveniente dal Sahara, che porterà temperature molto elevate in diverse regioni. Secondo il meteorologo Mattia Gussoni, le temperature potranno raggiungere i 42 gradi in Sardegna e fino a 39 gradi, localmente, in Sicilia. Questo aumento delle temperature sarà accompagnato anche dalle polveri del deserto, che renderanno il cielo a tratti velato e giallognolo, soprattutto nel Centro-Sud.

Le temperature massime attese sono di 40-42 gradi in Sardegna e fino a 39 gradi in Sicilia, probabilmente raggiunte dopo 3-4 giorni di caldo africano, intorno al 20-21 giugno. Tuttavia, non si esclude la possibilità che si raggiungano i primi 40 gradi già domenica o lunedì. Nel resto dell’Italia, soprattutto nella parte peninsulare, le temperature si manterranno intorno ai 33-35 gradi, ma con un’alta umidità, causando una sensazione di afa e temperature percepite superiori ai 40 gradi.

IL CALDO COLPIRA’ SICILIA E SARDEGNA

Le Isole Maggiori saranno particolarmente colpite, così come il Centro tirrenico e le zone interne del Sud. Si prevede che Roma possa vedere un improvviso aumento delle temperature.

Nel dettaglio, per il sabato 17 giugno, si prevede tempo soleggiato e caldo al nord, con possibili addensamenti pomeridiani sui rilievi. Al centro, si prevede bel tempo con nuvole pomeridiane sulle montagne. Al sud, cielo sereno o poco nuvoloso.

Per la domenica 18 giugno, si prevede tempo soleggiato e caldo al nord, con possibilità di temporali pomeridiani sulle Alpi occidentali. Al centro, si prevede bel tempo e caldo. Al sud, cielo sereno e caldo.

Per il lunedì 19 giugno, si prevede tempo soleggiato e caldo al nord, con possibili temporali pomeridiani sulle Alpi occidentali. Al centro, cielo sereno o leggermente velato, molto caldo. Al sud, cielo sereno o leggermente velato, molto caldo.