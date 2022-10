Ard Discount e la sfida di Barletta. Aperti due nuovi punti vendita in Puglia

I due nuovi ARD Discount hanno al loro interno tutto ciò che serve per la spesa completa e conveniente: freschi e surgelati, carni e preparati di qualità, frutta fresca e verdura ed un’area dedicata a casalinghi ed elettrodomestici, il tutto all’interno di strutture accoglienti e dotate di moderne attrezzature.

La capacità di puntare su prodotti in gran parte a marchio proprio e sull’attento controllo degli stessi, ha permesso negli anni di far crescere il marchio ARD, creando un forte legame con i consumatori che percepiscono e riconoscono il grande valore insito nel rapporto qualità/prezzo.

ARD Discount, realtà made in Sud, si propone, infatti, da quasi 30 anni come vero baluardo a tutela dei consumatori, con l’obiettivo di garantire la migliore qualità al prezzo più basso rimanendo l’organizzazione più titolata a mantenere un solido rapporto con il proprio territorio, essendone essa stessa parte di esso: una realtà nata in Sicilia e poi estesa nel Sud Italia che ha scelto di affidare il brand al volto dell’attore Nino Frassica, come si vede anche sui poster e manifesti presenti in Puglia. Un’attenzione al cliente che da oggi sarà presente, doppiamente, anche a Barletta.